القاهرة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم أصحاب المعالي رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، وذلك بحضور معالي رئيس المخابرات العامة المصري عباس كامل.وشارك في الاجتماع معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان له اليوم، أن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والساحتين الدولية والإقليمية، التي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.وأشار إلى أن الحضور وجهوا الشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع المهم الذي سيسهم في تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية.وأوضح المتحدث أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.// انتهى //23:38ت م0336