بيروت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسحقق فريق الأنصار اللبناني فوزا بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع على ضيفه الفيصلي الأردني 4-3 اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي احتفظ الكويت الكويتي بصدارتها رغم تعادله سلبا مع الوثبة السوري.وارتفع رصيد الكويت إلى 4 نقاط في الصدارة، أمام الأنصار (3) والوثبة الثالث بنقطتين، بينما يعود المركز الأخير للفيصلي بنقطة واحدة.ويتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا، متصدر كل من المجموعات الثلاث لهذه المنطقة، إضافة إلى أفضل فريق يحل في المركز الثاني.// انتهى //23:47ت م0337