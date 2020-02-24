رفحاء 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسيستضيف نادي التضامن الرياضي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية منافسات المجموعة (أ) في الأدوار التمهيدية لأوائل المملكة لدرجة الناشئين لكرة الطائرة لهذا الموسم، التي تنطلق الخميس المقبل .وتضم المجموعة أندية "اليرموك من محافظة ابو عريش بمنطقة جازان - التضامن من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية - الفيحاء من محافظة المجمعة بمنطقة الرياض - التقدم من محافظة المذنب بمنطقة القصيم ".وأوضح مدرب نادي التضامن ماجد بن حماد السوقي أن لقاءات المجموعة ستنطلق الخميس المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، مشيراً إلى أن فريق الناشئين بالنادي بدأ الاستعداد للموسم الجديد مبكراً حيث تم إعداد جميع اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة .// انتهى //23:48ت م0339