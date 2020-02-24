رياضي / نادي التضامن برفحاء يستضيف منافسات المجموعة الأولى لبطولة المملكة لكرة الطائرة للناشئين
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
رفحاء 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
يستضيف نادي التضامن الرياضي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية منافسات المجموعة (أ) في الأدوار التمهيدية لأوائل المملكة لدرجة الناشئين لكرة الطائرة لهذا الموسم، التي تنطلق الخميس المقبل .
وتضم المجموعة أندية "اليرموك من محافظة ابو عريش بمنطقة جازان - التضامن من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية - الفيحاء من محافظة المجمعة بمنطقة الرياض - التقدم من محافظة المذنب بمنطقة القصيم ".
وأوضح مدرب نادي التضامن ماجد بن حماد السوقي أن لقاءات المجموعة ستنطلق الخميس المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، مشيراً إلى أن فريق الناشئين بالنادي بدأ الاستعداد للموسم الجديد مبكراً حيث تم إعداد جميع اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة .
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