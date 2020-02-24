سكاكا 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، رأس مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر الزراع اليوم اجتماع اللجنة المنظمة لملتقى الجوف خضراء، لبحث التحضيرات الخاصة لإقامة الملتقى الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع إمارة المنطقة، بحضور المستشار في إمارة منطقة الجوف الدكتور جهاد زين العابدين، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي وأعضاء اللجنة.ويهدف الملتقى إلى زيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز ونشر ثقافة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، إضافة إلى التشجيع على طرح الأفكار والمبادرات لحماية البيئة ومكافحة الرعي الجائر والتصحر، كذلك طرح وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال إدارة لجان وجمعيات البيئة والروابط الخضراء، بالإضافة إلى تشجيع عمل نشطاء البيئة وإبراز جهودهم في إطار الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 .كما سيناقش الملتقى العديد من المحاور أهمها الأبعاد التنموية في العلاقات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام من جهة وبين لجان وجمعيات البيئة والروابط الخضراء من جهة أخرى، والآثار المترتبة على الاهتمام بالبيئة وتوسيع الرقعة الخضراء، إضافة إلى أفضل الممارسات في إدارة لجان وجمعيات البيئة والروابط الخضراء، وعقد عدد من ورش العمل التي تحقق الفائدة المنشودة في تناول الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وتوسيع الرقعة الخضراء وتنمية الوعي العام بها.وأعرب مدير جامعة الجوف المكلف عن شكره لسمو أمير المنطقة على حرصه ومتابعته لتنفيذ محاور الرؤية ومرتكزاتها في المنطقة وثقته بجامعة الجوف وتوجيهه بتنظيم الملتقى من خلال الجامعة.// انتهى //23:52ت م0341