الرياض30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة اليوم مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .وقّع المذكرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.// انتهى //23:59ت م0344