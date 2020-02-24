عام / توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
الرياض30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة اليوم مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .
وقّع المذكرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني لرفع مستوى التعاون التقني في مجالات العمل المشتركة.
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