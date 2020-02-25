السيح 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستنطلق بمدينة السيح بعد غداً الخميس فعاليات معرض الفنون التشكيلية المشترك ، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدلم ، وذلك في مقر جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، ‏ويستمرثلاثة أيام.ويستقطب المعرض فناني الخرج التشكيليين ومجموعة الملتقى التشكيلي بالرياض لإبراز الأعمال الفنية من مختلف المدارس والأساليب التشكيلية التي تجسد الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة.ويهدف المعرض إلى تعزيز الحراك في مجال الفنون التشكيلية الشبابية وإبراز المواهب الواعدة .// انتهى //00:45ت م0347