نيويورك 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على تراجع حاد يوم الاثنين.وخسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 61ر1031 نقطة، أو6ر3% ، ليصل إلى 80ر27960 نقطة.وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 86ر111 نقطة ، أو 4ر3% ، ليصل إلى 89ر3225 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 31ر355 نقطة، أو 71ر3 % ، ليصل إلى 28ر9221 نقطة.// انتهى //02:34ت م0351