أكرا 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسبدأ الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو جولة أوروبية تشمل عدة دول هي أسكتلندا، والنرويج ،والمملكة المتحدة ،وسويسرا ،وبلجيكا.وقد شارك الرئيس الغاني خلال جولته في أعمال "قمة القيادة والتنمية وريادة الأعمال "بمدينة سانت أندروز في أسكتلندا، قبل أن يتوجه إلى النرويج للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى حول برنامج الأمن الغذائي وتغيير المناخ.ويتحول الرئيس ادو الجمعة القادم إلى لندن للمشاركة في مؤتمر حول " تمويل التنمية المستدامة في أفريقيا"، لينتقل إلى سويسرا تلبية لدعوة من زعيمة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا.ويحل الرئيس الغاني في ختام جولته مطلع شهر مارس، بالعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية الثانية للمجلس الاقتصادي الأوروبي، التي تبحث موضوع "اقتصاد غانا والديمقراطية المزدهرة".// انتهى //03:08ت م0352