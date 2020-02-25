المنامة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين اليوم عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.وأكدت الإدارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وقالت إنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس موضحة أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدة أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.// انتهى //04:03ت م0355