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الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برعاية خادم الحرمين .. منتدى يناقش أحدث التطورات في العمل الإنساني والإغاثي
الملك وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني
أمير الرياض يستقبل مسؤولي «اليمامة الصحفية»
فيصل بن بندر يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي
وزير الداخلية يزور مدير الدوريات الأمنية بالمدينة
وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت لفيروس كورونا
فيصل بن فرحان: إيران زودت الميليشيات الإرهابية بتقنيات متطورة
المملكة تدعو لتجنب المواقف المعرقلة للأمن العالمي
الشورى يطالب «الزكاة» بتطبيقات لعقود المقاولات.. و«الإحصاء» بتقرير ربع سنوي عن الاقتصاد
إيقاف الغرامات الضريبية بحق الأفراد من بائعي العقار
الحرس الوطني يعلن خطة إلكترونية ميسرة لإسكان لمنتسبيه
مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولة
تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
وكيلة وزارة التعليم الجامعي الأهلي: الجامعات الأهلية ينطلق منها المفكرون والمبدعون في المستقبل
سفير المملكة لدى المغرب يحتفي برئيس الشورى
العراق وأفغانستان آخر محطات كورونا.. وإيطاليا ترعب أوروبا
إيران بؤرة وباء واتهام السلطات بالكذب
العراق وحقوق الإنسان يبحثان سبل حماية المتظاهرين
الصمت الأممي يفاقم معاناة اليمنيين.. ومطالبة بمحاسبة المسؤولين
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