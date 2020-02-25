الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برعاية خادم الحرمين .. منتدى يناقش أحدث التطورات في العمل الإنساني والإغاثيالملك وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطنيأمير الرياض يستقبل مسؤولي «اليمامة الصحفية»فيصل بن بندر يلتقي سفير الاتحاد الأوروبيوزير الداخلية يزور مدير الدوريات الأمنية بالمدينةوزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت لفيروس كورونافيصل بن فرحان: إيران زودت الميليشيات الإرهابية بتقنيات متطورةالمملكة تدعو لتجنب المواقف المعرقلة للأمن العالميالشورى يطالب «الزكاة» بتطبيقات لعقود المقاولات.. و«الإحصاء» بتقرير ربع سنوي عن الاقتصادإيقاف الغرامات الضريبية بحق الأفراد من بائعي العقارالحرس الوطني يعلن خطة إلكترونية ميسرة لإسكان لمنتسبيهمذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورئاسة أمن الدولةتعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعيةوكيلة وزارة التعليم الجامعي الأهلي: الجامعات الأهلية ينطلق منها المفكرون والمبدعون في المستقبلسفير المملكة لدى المغرب يحتفي برئيس الشورىالعراق وأفغانستان آخر محطات كورونا.. وإيطاليا ترعب أوروباإيران بؤرة وباء واتهام السلطات بالكذبالعراق وحقوق الإنسان يبحثان سبل حماية المتظاهرينالصمت الأممي يفاقم معاناة اليمنيين.. ومطالبة بمحاسبة المسؤولين// يتبع //06:03ت م0003