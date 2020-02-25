وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نصيب الرياض ) : لم تترك رؤية 2030 منطقة داخل المملكة، إلا ومنحتها نصيبها الوافر من التطور والنماء، كي تواكب مستجدات العصر ومتطلباته. وعندما راهنت الرؤية على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على قطاع النفط وحده، كانت تشير وبوضوح إلى حتمية تطوير قطاع السياحة في عموم البلاد والنهوض به إلى المستويات الدولية، لذا لم يكن غريباً أن توجه الرؤية بوصلة اهتمامها إلى مدن المملكة كافة، وتعمل على تطويرها وتحديثها واحدة تلو الأخرى، مستخدمة أساليب علمية مدروسة، تحقق أقصى درجات النمو والازدهار.وواصلت : وبالأمس الأول، نالت العاعصمة (الرياض) الكثير من اهتمام ولاة الأمر، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في المدينة. ومثل هذا التوجيه يمهد الطريق لأن تصبح الرياض مدينة عالمية فريدة من نوعها، سواء في الشكل أو المضمون، وتحقق أقصى درجات جودة الحياة لمن يعيش فيها أو يزورها، وهذا لا يتحقق إلا بخدمات متطورة وحديثة في التنقل بين محافظات المدينة وقراها، ومن هنا شدد سموه على تفعيل الربط بين أجزاء العاصمة، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى.وبينت : ولطالما نالت الرياض اهتماماً كبيراً من ولاة الأمر عهداً بعد آخر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان نائباً لأمير الرياض ثم أميراً لها، فشهدت المدينة ـ آنذاك ـ نقلات نوعية في كل المجالات التنموية والعمرانية، واليوم تحصل العاصمة على المزيد والمزيد من سمو ولي العهد، الذي يؤمن أن تحقيق متطلبات رؤية 2030 مجتمعة يحتاج إلى شمولية التطوير في كل المجالات، وعلى رأس ذلك الارتقاء بالمدن من الداخل، لتشارك في تنفيد حصتها من متطلبات الرؤية.وختمت : توجيه سمو ولي العهد سيعزز الوجه الحضاري لمدينة الرياض، التي تتصدر المشهد العام الآن باعتبارها عاصمة للبلاد، ويؤكد على دورها المستقبلي في أن تكون مركز السياحة في المملكة، بما تضمه من مواقع تاريخية وأثرية عديدة، ينبغي الانتقال إليها بسهولة وانسيابية، كل هذه الجهود تصب في خانة واحدة، وهي أن السياحة في المملكة واعدة؛ للتعرف على تاريخ الأمم التي عاشت في الجزيرة العربية، وصنعت الحضارات وسطرت الأحداث التاريخية.// يتبع //06:03ت م0004