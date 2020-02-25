وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( علاقات سعودية كويتية راسخة ) : تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع، سمو أمير دولة الكويت بمناسبة مرور ذكرى اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة والـسعادة وللشعب الكويتي بالمزيد من التقدم والازدهار تعكس في تضاعيفها عمق الـعلاقات السعودية الكويتية المتميزة عن سائر مفاهيم وأبعاد الـعلاقات بين الـدول والشعوب، ذلك أن ما يميز تلك العلاقات التاريخية التي تعود إلى عام 1891 م حيث حل الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله ضيفين على الكويت قبل التفكير العملي الذي أقدم عليه مؤسس الكيان السعودي الشامخ باستعادة ملك أجداده عام 1902 م، هـذا التميز الـفريد من الـعلاقات يرقى إلى مرتبة مفهوم الأخوة وأواصر القربى والمصير المشترك.وتابعت : وقد اتضح عمقها بكل جلاء أثناء مجريات الحرب الخليجية الثانية، حيث لـم يهدأ للقيادة السعودية بال إلا بعد تحرير دولـة الكويت وانتزاعها من براثن العدوان الصدامي الغاشم، وتلك العلاقات الأخوية بدأت بالتعاضد التاريخي العميق الذي جمع الإمام عبدالرحمن الفيصل بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير - رحمهما الله- وقد أدى هذا التعاضد الحميد إلى تعميق الـعلاقات الـسعودية الـكويتية وتجذيرها، لاسيما بعد توحيد المملـكة علـى يد مؤسسها الملـك عبدالـعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله-، حيث واصل النهج الـذي رسمه والده الإمام في تعزيز علاقات الأخوة الراسخة بين البلدين الشقيقين وتطويرها في كافة المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والثقافية.وقالت : ومن نافلة القول، إن هذه العلاقات أضحت نموذجا حيا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول والشعوب، وقد استمرت تلك العلاقات وطيدة وشامخة في أنجال مؤسس الـكيان الـسعودي الـشامخ حتى العهد الميمون الحاضر، حيث حرص خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- على دفع العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى أفضل مستوياتها، ورغم التحديات الصعبة التي واجهت دول المنطقة والعالم عبر السنوات المنفرطة ومازال بعضها ماثلا حتى اليوم إلا أن البلدين الشقيقين أدركا أهمية حفظ روابط الأخوة التي تجمعهما على المستويين الحكومي والشعبي لمواجهة تلك التحديات والمخاطر.وختمت : ولا شك أن الاتفاقيات الدولية بين البلدين الشقيقين ترسم أبعاد تلك العلاقات، وأهمها توقيع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن والشيخ أحمد الجابر الصباح - رحمهما الله- عام 1922 م اتفاقية العقير الشهيرة لتحديد الحدود وإقامة المنطقة المحايدة بين البلدين، وكذلـك الاتفاقية الشهيرة الموقعة بين البلدين عام 1942 م بتنظيم العلاقات الـسياسية والاقتصادية والأمنية المشتملـة علـى تعزيز جوانب الصداقة وحسن الجوار، وما تبعهما من اتفاقيات وشراكات عديدة تدل في مجموعها على مواصلة وتجذير العمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.// يتبع //06:03ت م0005