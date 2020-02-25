طوكيو 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسهوت مؤشرات الأسهم اليابانية صباح اليوم عقب تراجعات حادة في أسواق الأسهم العالمية جراء المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا الجديد خارج الصين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 13ر700 نقطة أو ما يعادل 99ر2% ليصل إلى 61ر22686 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) بعد أن خسر نحو 4% عند بداية الجلسة.كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 41ر45 نقطة، أو71ر2%، ليصل إلى 59ر1628 نقطة.// انتهى //07:19ت م0010