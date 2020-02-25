السيح 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واستنطلق بمدينة السيح بعد غد الخميس فعاليات معرض الفنون التشكيلية المشترك الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدلم، وذلك في مقر جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ‏ويستمر ثلاثة أيام.ويستقطب المعرض فناني الخرج التشكيليين ومجموعة الملتقى التشكيلي بالرياض لإبراز الأعمال الفنية من مختلف المدارس والأساليب التشكيلية التي تجسد الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة، ويهدف إلى تعزيز الحراك في مجال الفنون التشكيلية الشبابية وإبراز المواهب الواعدة .// انتهى //07:24ت م0011