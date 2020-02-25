طرابلس 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 في جنيف، معاتبا المجتمع الدولي بحجّة عدم اتخاذ موقف واضح تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس من قتال منذ مطلع أبريل 2019.وأشارت لإعلان مجلس النواب تعليق مشاركته في اجتماعات جنيف إلى حين رد البعثة الأممية حول ضمان مشاركة أعضائه المختارين وإطلاع المجلس على بنود جدول أعمال مفاوضات جنيف، كما دعا المجلس أعضاءه لمغادرة جنيف، وموضحة أن المجلس الأعلى للدولة قد علّق مشاركته أيضا في محادثات جنيف للحوار السياسي إلى حين توفر عدد من الشروط.وبينت لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأمين العام للأمم ألمتحدة أنطونيو غوتيريس بجنيف، موضحة أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في ليبيا، وما يجري من انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، ويشمل وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة.وتطرقت لإعلان البعثة الأممية للدعم ،انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 : 5 ) في جنيف بإعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، مشيرة إلى أن المسودة التي عملت عليها شملت تسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم وآلية مراقبة مشتركة بإشراف البعثة الأممية واللجنة العسكرية مجددة دعوتها إلى الالتزام التام بالهدنة.ورصدت تأكيد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو أن بلاده وفرنسا تعتزمان تعزيز التعاون بشأن ليبيا، كاشفا أن البلدين سيعززان تعاونهما السياسي والاقتصادي والثقافي بشأن القضايا الدولية الكبرى ذات الاهتمام المشترك، بدءًا من استقرار ليبيا والتآزر الذي يمكن التعبير عنه في السياق الأوروبي.وعرجت صحف ليبيا على إعراب السفارة الأمريكية عن إشادتها بما وصفته بالجهود الجادة التي قام بها وفدي القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لإنهاء العنف حول طرابلس، وإعادة الأمن إلى المناطق المدنية وحماية البنية التحتية الحيوية.// انتهى //07:39ت م0012