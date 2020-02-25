المدينة المنورة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن أتربة مثارة, وأمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //08:17ت م0015