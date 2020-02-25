جاكرتا 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسضربت فيضانات مناطق واسعة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومحيطها اليوم، بعد أيام من هطول الأمطار.وأبان المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أجوس ويبوو في تصريح له أن مياه الفيضانات غمرت 81 موقعًا في جاكرتا، بما في ذلك المنطقة التجارية بالمدينة.وتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى الأربعاء المقبل.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا.// انتهى //08:27ت م0017