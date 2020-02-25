الطائف 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسزار وفد من تقني الباحة الكلية التقنية بالطائف في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب القائمة.وقدم عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم شرحًا وافيًا عن آلية العمل بين الكلية وتعاونها مع مؤسسات المجتمع ومنها جامعة الطائف عبر إقامة البرامج والدورات والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الجامعة في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي بالكلية في المقابل تقديم أعضاء هيئة التدريب بالكلية لدورات تخصصية في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالجامعة وغيرها من الجوانب.من جانبه عبر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة المهندس مرعي بن سعد القرني، عن شكره للقائمين على الكلية،مشيداً بتجاربها نحو اكتساب الخبرات المعرفية من خلال مذكرات التعاون بين المؤسسات التعليمية .// انتهى //08:40ت م0021