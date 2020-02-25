عام / الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
الباحة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية.
وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات غامد الزناد, وقلوة والمراكز التابعة لها .
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة الحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول ، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الأنترنت .
// انتهى //
08:44ت م
0022