نيودلهي 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما أصيب نحو تسعون آخرون في اشتباكات شهدتها العاصمة الهندية أمس خلال احتجاجات على قانون جديد للجنسية.وأكد الدكتور راجيش كالرا المراقب الطبي بمستشفى جورو تيج بهادور في تصريح لوكالة رويترز للأنباء اليوم أن بعض الإصابات كانت بطلق ناري.وذكرت الوكالة أن الشرطة استخدمت في الاشتباكات التي دارت بين آلاف من المتظاهرين المؤيدين للقانون الجديد والمعارضين له قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، مشيرةً إلى أنها وجدت صعوبة بالغة في تفريق الحشود التي كانت تقذف بالحجارة.// انتهى //09:03ت م0027