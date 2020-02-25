الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واستنطلق اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون " iCCUS 2020 "الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت رعاية مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين.وتعقد فعاليات المؤتمر في الرياض، بمشاركة أكثر من 800 مختص من أصحاب السمو والمعالي ووزراء النفط والطاقة بمختلف دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة في القطاع البترولي، والمهتمين والفنيين والأكاديميين.ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي ، وذلك بتنظيم من وزارة الطاقة في المملكة والهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، بدعم من شركة أرامكو السعودية، والشركات النفطية البحرينية، وعدد من الشركات العالمية.// انتهى //09:07ت م0028