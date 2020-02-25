الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسشرعت مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بطباعة وإيصال البطاقات المهنية للإعلاميين على العنوان الوطني، وذلك بعد أن دشن معالي وزير الإعلام خدمة تسجيل المهنيين الإعلاميين على المنصة الإلكترونية المهنية.وتشمل البطاقة المهنية للإعلاميين كافة العاملين في قطاع الإعلام بمختلف أنواعه من مهنيين ومختصين وفنيين وحصرت في 55 مهنة إعلامية معتمدة على القوائم المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتصنيف السعودي الموحد للمهن.وتقدم الهيئة مزايا عدة لحاملي البطاقة المهنية ، منها الأولوية في حضور المحافل والفعاليات التي تنظمها وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها وفقا للضوابط المنظمة في هذا الشأن وإتاحة إظهار بيانات التواصل والمهنة ضمن قائمة المسجلين على المنصة الإلكترونية لتكون متاحة لأصحاب الأعمال والباحثين عن مختصين في مجال الإعلام، بالإضافة إلى عدد من المزايا الأخرى.// انتهى //10:36ت م0049