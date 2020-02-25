طرابلس 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، تطور الأوضاع في العاصمة طرابلس ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية.وأوضح بيان صادر لوزارة الخارجية الليبية اليوم ، أن الاجتماع الذي عقده الوزير سيالة ، على هامش انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تناول آخر مستجدات العملية السياسية ومسارات برلين التي أنتجت اجتماعات لجنة ( 5 + 5 ) المتعلقة بالتطورات العسكرية ونتائج المسار الاقتصادي الذي عقد في القاهرة.// انتهى //10:36ت م0050