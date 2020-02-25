سياسي / وزير الخارجية الليبي يبحث مع نظيره الهولندى الدور الأوروبي في حل الأزمة الليبية
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
طرابلس 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، تطور الأوضاع في العاصمة طرابلس ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية.
وأوضح بيان صادر لوزارة الخارجية الليبية اليوم ، أن الاجتماع الذي عقده الوزير سيالة ، على هامش انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تناول آخر مستجدات العملية السياسية ومسارات برلين التي أنتجت اجتماعات لجنة ( 5 + 5 ) المتعلقة بالتطورات العسكرية ونتائج المسار الاقتصادي الذي عقد في القاهرة.
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