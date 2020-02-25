نابلس 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الفلسطينيين بينهم فتاة من محافظة الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في الخليل، بأن جيش الاحتلال داهم مدينة الخليل واعتقل عضو إقليم وسط الخليل المحرر سامح أبو سنينة، والأخوين وسيم ووسام عبد الحفيظ الجمل، ووسيم زيدان الجمل، وحسام أبو حسين، والأخوين اسلام ووسيم كاظم الزير، وحسين علي أبو حسين، فيما اعتقلت الطالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين لين عاكف عوض من بلدة بيت امر ،واعتقلت من بلدة دورا تامر ماجد شديد ومعتصم زياد الرجوب، ومن بلدة ترقوميا اعتقلت محمد سعدي أبو دبوس، وذلك بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها .// انتهى //10:44ت م0051