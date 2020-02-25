الكويت 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 8 حالات حتى الآن.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين كانوا قادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، مبينةً أنهم جميعًا بصحة جيدة وجرى عزلهم في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).// انتهى //10:48ت م0052