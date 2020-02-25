رام الله 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تحذيرات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من التداعيات الخطيرة لإعلان المحتل إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى.وتحدثت عن تأكيدات الرئاسة الفلسطينية أن الخرائط الأمريكية الإسرائيلية، التي تحدث نتنياهو عن قرب الانتهاء من رسمها وفق ما يسمى بـ"صفقة القرن"، لن تعطي شرعية لأحد، وأن الاستيطان جميعه إلى زوال.وأشارت صحف الثلاثاء إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات الإستعمارية التي أطلقها نتنياهو في مستوطنة اريئيل اليوم، الذي عد فيه لقاءات الطاقم الأمريكي الإسرائيلي لرسم الخرائط إشارة الانطلاق (لترسيم خرائط فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة).وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قصفت طائرات المحتل مواقع في قطاع غزة، فيم شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 36 مواطنًا فلسطينيًا بينهم أمين سر حركة "فتح" اقليم أريحا والأغوار، وفتاة، وخمسة أطفال.وأولت اهتمامًا ببدء بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مهمتها الرسمية في فلسطين.// انتهى //10:48ت م0053