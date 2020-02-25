تبوك 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, يتضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة و أتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وسيول وشبة انعدام في الرؤية وتساقط للثلوج على تبوك وجميع محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 2 ظهراً .من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة التي تمر بها المنطقة, والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة, إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية المنطقة الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك, اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة الأمطار والسيول أو تساقط الثلوج وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.// انتهى //10:48ت م0054