إسلام آباد 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الباكستانية للحد من انتقال فيروس كورونا إلى البلاد، حيث تم تعليق الرحلات الجوية مع الصين واليابان وإغلاق الحدود مع إيران.وأخبرت عن تأكيد باكستان بأن العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لن يتأثر بسبب فيروس كورونا.واهتمت صحف الثلاثاء بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد خلال زيارته الحالية للهند بأن واشنطن تتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع باكستان.وأشارت إلى رغبة شركة أمريكية رائدة الاستثمار في مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتابعت في الشأن الإقليمي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وسقوط سبعة قتلى خلال الاحتجاجات الدموية التي شهدتها العاصمة الهندية نيودلهي أمس.// انتهى //10:50ت م0055