الباحة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسناقش مجلس إدارة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الباحة أمس خلال اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي، برئاسة رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيله، عدداً من الموضوعات التنموية والتطويرية ذات الصلة بالمستفيدين من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم،ونوه آل نسيله خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة أن تراحم الباحة ماضية قدمًا نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، من خلال تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص .وناقش المجتمعون آلية تطوير أداء العمل في اللجنة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م, وبرنامج التحول الوطني من الرعوية التنموية من خلال برامج ومناشط اللجنة التي وردت في الاستراتيجية الجديدة، إلى جانب تقرير الزيارات الميدانية للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم, وأبرز المعوقات والمرئيات والتوصيات .واعتمد الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، وأعمال القسم النسائي، والاطلاع على ما تم بشأن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الأمانة العامة للجنة الوطنية،.// انتهى //11:03ت م0057