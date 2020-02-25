جيزان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واستُنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع غرفة جازان الثلاثاء المقبل، دورة تدريبية بعنوان " تدريب المتدربين " TOT ، بقاعة التدريب بالغرفة.وتتضمن الدورة التي تقدمها المدربة المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نور بنت خالد الدلقان العديد من المحاور حول مفاهيم العملية التدريبية ، و الفرق بين التدريب والتعليم ، و مداخل ومهارات التدريب الاحترافي ، و أنماط التعليم ، و النموذج الرباعي في العرض والتقديم 4MAT ، و قوانين وإستراتيجيات التدريب الاحترافي ، و أنماط المتدربين والمدربين.ودعت الغرفة الرغبات في الالتحاق بالدورة إلى التسجيل عبر موقع فعاليات غرفة جازان.// انتهى //11:03ت م0058