طوكيو 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلنت رابطة المحترفين اليابانية لكرة القدم اليوم تأجيل سبع مباريات كانت مقررة هذا الأسبوع، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل .وأوضحت الرابطة في بيان أنها أجلت سبع مباريات كانت مقررة إقامتها غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور المجموعات بكأس رابطة المحترفين اليابانية، بسبب انتشار فيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الرابطة تدرس أيضًا تأجيل باقي مباريات دور المجموعات المقررة إقامتها يومي الجمعة والأحد المقبلين.وكانت منافسات كرة القدم في اليابان للدرجة الأولى والثانية قد انطلقت في مواعيدها المحددة، في وقت سابق من فبراير الجاري، حيث لم تفرض الحكومة أي قيود على هذه المنافسات رغم مخاوف انتشار الفيروس.// انتهى //11:03ت م0059