بغداد 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالبرنامج الوزاري لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي الذي أعلن عن تفاصيله أمس.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية اكتشاف أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى شخص إيراني الجنسية في مدينة النجف, مبرزةً إجراءات الحكومة في مواجهة هذا الميكروب.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى الاجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب، بمشاركة رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف, وآلية تشكيل الحكومة الجديدة, منوهةً بالقرارات التي توصل إليها الاجتماع ومن بينها الاتفاق على عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت بمنح الثقة لحكومة علاوي يوم الخميس المقبل, وتقديم السير الذاتية للمرشحين لشغل المقاعد الوزارية إلى مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة المذكورة.وأشارت إلى تشكيل مجلس النواب لجنة برلمانية لدراسة المنهاج الوزاري الذي قدمه المكلف بتشكيل الحكومة القادمة، وتحدثت عن اتفاق الوفد الكردي المفاوض مع علاوي على منح الأكراد أربع وزارات بينها وزارة لممثل الإقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وفي شأن آخر، أبرزت الصحف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي, ومن بينها تأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم بعراقٍ قوي ومزدهر وذي سيادة.// انتهى //11:09ت م0060