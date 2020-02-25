تونس 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد، مشيرةً إلى إمضاء المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ ورؤساء الأحزاب وكتل الائتلاف الحكومي على النسخة النهائية لوثيقة التعاقد الحكومي التي تتضمن الخطوط العريضة لبرنامج حكومة إلياس الفخفاخ وأولياتها.وسلطت الضوء على الإجراءات التي بدأت تونس باتخاذها لمجابهة فيروس كورونا بعد وُصوله إلى إيطاليا، مشيرةً إلى تلويح وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي بإمكانية إيقاف الرحلات بين تونس وإيطاليا في الوقت الحاضر من أجل ضمان عدم وصول الفيروس إلى الأراضي التونسية.وأشارت صحف الثلاثاء إلى دعوة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا لمواجهة نفوذ الدول الأجنبية المتزايدة في إفريقيا.وتحدثت عن قصف طائرات جيش الاحتلال مواقع بقطاع غزة، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت 36 مواطنًا فلسطينيًا، فيما نددت فصائل فلسطينية بتنكيل جيش الاحتلال بجثة شاب فلسطيني بعد قتله قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.وكتبت صحف تونس عن تحذير منظمة الصحة العالمية دول العالم من تمدد فيروس كورونا.// انتهى //تونس/واس/س 02ر09 ت ت11:13ت م0061