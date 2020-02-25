بغداد 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأكدت وزارة الصحة العراقية عدم وجود أية حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا باستثناء حالة الإصابة الوحيدة بمدينة النجف التي أعلن عنها رسميًا أمس.وأفاد متحدث باسم الوزارة بأنه لا توجد أية حالة مؤكدة أخرى غير حالة الإصابة في مدينة النجف أمس.كما اتخذت تدابير جديدة في مواجهة الفيروس من بينها تشكيل لجان أزمة في كل محافظة برئاسة المحافظ. والإعلان عن تعليق دوام المدارس والجامعات بمدينة النجف لمدة عشرة أيام, ومنع التجمعات في أرجاء المحافظة.// انتهى //11:47ت م0081