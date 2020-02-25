الرباط 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للمغرب، على رأس وفد مهم من أعضاء المجلس، والمباحثات التي عقدها أمس مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ومع عدد من كبار المسؤولين المغاربة، التي تركزت حول سبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.وسلطت الضوء على الإجراءات التي اتخذها المغرب لرفع حالة التأهب الصحي من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد بعد وُصوله إلى إيطاليا ،وعدد من الأقطار الأوروبية.وأخبرت صحف الثلاثاء عن اتساع رقعة فيروس كورونا وتسجيل إصابات في عدد من دول الخليج بعد إيران، لافتةً الانتباه إلى أن منظمة الصحة العالمية قد حثت دول العالم على الاستعداد لوباء عالمي محتمل بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة.وتحدثت عن قصف طائرات جيش الاحتلال لمواقع بقطاع غزة مما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين، مشيرةً إلى شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 36 مواطنًا فلسطينيًا.وتطرقت صحف الرباط إلى الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند، بهدف تنشيط العلاقات بين الدولتين التي توترت بفعل الخلافات التجارية.// انتهى //11:57ت م0083