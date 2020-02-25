نواكشوط 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلن المدير العام للبنك الدولي اكسيل فان تروتزنبرغ أن البنك قرر تخصيص دعم مالي يتراوح بين ستة إلى سبعة مليارات دولار لدول مجموعة الساحل الإفريقي من أجل تمكينها من مواجهة التحديات.وأضاف عقب لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وفق وكالة الأنباء الموريتانية، أن الدعم يهدف إلى تنمية المصادر البشرية وإنشاء مزيد من فرص العمل.يُذكر أن مجموعة دول الساحل الخمس، هي عبارة عن تجمع إقليمي للتنسيق ومتابعة التعاون، يضم دول موريتانيا التي تتخذ المجموعة من عاصمتها مقرًا لأمانتها العامة، وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر.// انتهى //12:19ت م0086