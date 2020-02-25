الجزائر 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تجديد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، عهده للجزائريين ببناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية.ونوهت بإعلان رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد عزم الحكومة تعبئة القدرات والإمكانيات الوطنية للانتقال بالجزائر إلى مرحلة جديدة تلبي تطلعات الشعب الجزائري، بدايةً من فك الارتباط مع المحروقات والتوجه نحو الطاقات المتجددة التي أصبحت حتمية لا مناص منها.واهتمت صحف الثلاثاء باستضافة العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم بقمة رؤساء مجموعة الدول 5 ساحل، لتقييم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاندماج بالمنطقة وإنشاء دبلوماسية فعالية لصالح السلم والارتقاء بالتنمية بدول منطقة الساحل.وأشارت إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها توصلت مع طرفي الصراع في البلاد إلى مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، لافتةً النظر إلى دعوتها الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.// انتهى //12:24ت م0088