واغادوغو 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسمنح البنك الإفريقي للتنمية دعمًا ماليًا بقيمة 10 مليارات فرنك إفريقي // حوالي 16 مليون دولار أمريكي // لبوركينا فاسو من أجل تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الريفية.ويهدف الدعم إلى زيادة معدل الحصول على المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق الوسطى الغربية من 70 في المئة عام 2018 إلى 84 في المئة عام 2022، إضافة إلى المساهمة في رفع معدل الصرف الصحي في المنطقة نفسها.// انتهى //12:28ت م0090