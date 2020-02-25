القاهرة 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأشادت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما حققه الأولمبياد الخاص السعودي من إنجازات خلال الألعاب العالمية التي أقيمت بأبوظبي، وتمثلت في الفوز بـ 40 ميدالية متنوعة عبارة عن 18 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية، و13 برونزية.وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بدأ اليوم بالقاهرة، برئاسة الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب، أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المملكة بالأولمبياد الخاص وبذوي الإعاقة الذهنية.وجرى خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام، استعراض كافة الأحداث التي شهدها عام 2019م وأبرزها الألعاب العالمية بأبوظبي وإنجازات برامج المنطقة من بين 200 دولة شاركت في تلك الألعاب، والتحديات التي تواجهها برامج الأولمبياد الخاص وكيفية التغلب عليها.وشهد اليوم الأول من الاجتماعات مناقشة انطلاق برامج الرئاسة الإقليمية لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الإستراتيجية على مختلف الأصعدة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2020 ومسودة الخطة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للأولمبياد الخاص 2021-2025.// انتهى //13:38ت م0116