الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساستفاد 35 رجل أمن من منسوبي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام من حملة التوعوية "بكيفية التعامل مع حالات النزيف" التي نظمها قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بالتعاون مع إدارة الشؤون الاكاديمية و التدريب بالمستشفى أمس في المجمع السكني الأول .وأفاد المشرف العام على الحملة الدكتور مازن بن عبد الرحمن العصيل أن الحملة وهي إحدى مبادرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي وقُدمت لرجال الأمن في الجامعة شملت جوانب نظرية وعلمية تطبيقية شارك في تقديمها مجموعة من طلبة كلية الطب بالجامعة .وبين أن الحملة تسهم في توعية المجتمع بكيفية التعامل الصحيح والسريع مع حالات النزيف المختلفة .// انتهى //13:46ت م0118