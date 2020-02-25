الدمام 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم اجتماع مع الفريق الاستشاري لوزارة الشؤون البلدية والقروية بوكالة الوزارة للتخطيط المدني، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، وعدد من مسؤولي التخطيط العمراني بالأمانة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الأمانة .واستعرض معاليه خلال الاجتماع مخرجات مشروع تطوير ورصد نظم التخطيط العمراني على المستوى الوطني للمرحلة الثانية، الذي يهدف إلى بناء إطار تشريعي على المستوى الوطني يحقق أهداف المملكة الاقتصادية والاجتماعية ويعمل على بناء عمليات متكاملة لإدارة الأراضي والممتلكات، وكذلك تطوير مشاركة المستفيدين وتمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية على الصعيد الوطني، ضمن مبادرة تطوير الأنظمة والمعايير ذات الصلة في التخطيط العمراني الوطني، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة بما يعزز الهوية الوطنية، من خلال المحور الرئيسي في المبادرة وهو الأخذ بأهمية التخطيط المكاني، والذي ينبثق منه عدة نقاط أهمها، أنواع المخططات والمستويات والمسؤوليات وإدارة الأراضي والتنمية القطاعية والأركان الرئيسية لنظام الامتثال والانفاذ، وتحويل نظام التخطيط العمراني وآليات التحويل، والحوكمة ومستويات التنمية الإقليمية.ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً للدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في اطار مراجعة الأنظمة والإجراءات بهدف الوصول الى أفضل الخيارات التي تمكن المستفيد من المشاركة والتكامل مع الجهات المعنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.// انتهى //13:49ت م0120