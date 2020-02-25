طهران 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 95 شخصًا، توفي منهم 15 شخصًا.وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية وفق مصادرها اليوم أن من بين الحالات التي فحصت خلال الساعات الـ24 الماضية تم تشخيص 34 إصابة جديدة، من بينها 16 إصابة في مدينة قم، و9 في طهران.وقالت إن جميع المصابين من قم أو سبق أن قاموا بزيارتها.// انتهى //13:49ت م0122