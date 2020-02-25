عام / موهوبات تعليم المدينة المنورة يزرن متحف "قصة مكان"
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
المدينة المنورة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
نظمت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في الابتدائية الثلاثون لطالباتها الموهوبات أمس زيارة تعليمية ثقافية لمتحف (قصة مكان.. السينمائي) بجادة قباء غربي المسجد النبوي الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة.
وهدفت زيارة المتحف الذي يروي تاريخ المدينة المنورة وأحداث "السيرة النبوية" في قالب سينمائي، إلى إثراء الحصيلة المعرفية .
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13:50ت م
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