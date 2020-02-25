المدينة المنورة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة تعليم المدينة المنورة ممثلة في الابتدائية الثلاثون لطالباتها الموهوبات أمس زيارة تعليمية ثقافية لمتحف (قصة مكان‬.. السينمائي) بجادة قباء غربي المسجد النبوي الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة.وهدفت زيارة المتحف الذي يروي تاريخ المدينة المنورة وأحداث "السيرة النبوية‬" في قالب سينمائي، إلى إثراء الحصيلة المعرفية .// انتهى //13:50ت م0123