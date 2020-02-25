لندن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسلقيت طالبتان وُمدرس مصرعهم جراء سقوط صاروخ محمل بالقنابل العنقودية استهدف إحدى مدارس مدينة إدلب السورية، إضافة لوقوع جرحى من الكادر التعليمي بالمدرسة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له اليوم تمكن الفصائل المسلحة من السيطرة على قرية معارة عليا الواقعة شمال غربي مدينة سراقب بعد معارك عنيفة مع قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها وقتل على إثرها سبعة عناصر من قوات النظام، وثلاثة من الفصائل.وتواصل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام السوري قصفها الجوي على محيط مدينة وريف إدلب تزامنًا مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف وبشكل مستمر يطال تلك المناطق.// انتهى //13:58ت م0126