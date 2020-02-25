الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسكرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم , المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440 , بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمدربين وعدد كبير ممن المتدربين وذلك على مسرح الكلية .وهنأ عميد الكلية المتدربين عمر عبدالله سالم الميدني وعبدالله خالد منصور المنصور ومحمد مبارك محمد العبدالله, على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية, وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية منوهاً باهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع، كما كرم عميد الكلية المدربين والمتدربين المشاركين في مسابقة هواوي بالصين ومعرض سعودي موبايلي شو.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علمياً، كما منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعا لتفوقهم.// انتهى //14:10ت م0127