جدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسهيأت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن فعاليات مهرجان "عالم اللحظات", تجربة مشاهدة الأفلام السينمائية على الشواطىء والمسطحات الخضراء والجلسات المفتوحة.وتهدف التجربة التي نفذتها عبر سينما الشاطئ إلى تعزيز برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار.وتُعرض أحدث الأفلام العالمية طيلة أيام المهرجان - نهاية الأسبوع - الذي يستمر حتى 18 من أبريل القادم.مما يُذكر أن فعاليات مهرجان "عالم اللحظات" شهدت ضمن شتاء المدينة الاقتصادية، عروضًا وأنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة في مناطق مختلفة من المدينة.// انتهى //14:11ت م0128