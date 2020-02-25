بريدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم ، ‏مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثاً العميد محمد أبوعباة ، الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة والاستنارة بتوجيهاته المباركة.وهنّأ نائب أمير القصيم في مستهل اللقاء العميد أبوعباة بمناسبة تعيينه مديراً للدفاع المدني بالمنطقة، موجهاً بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية من أمطار وغبار، خصوصاً في المناطق ذات التضاريس الصعبة ومجاري الأودية, متمنياً التوفيق له وزملائه منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.وقدم سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز الشكر والتقدير لجميع منسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد على جهودهم وإخلاصهم في عملهم وما يقومون به خدمة للمنطقة.من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بالقصيم، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة وسعادته بلقاء سموه وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وزملائه منسوبي الدفاع المدني بالقصيم على تقديم كل ما يخدم الصالح ويحقق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .// انتهى //14:13ت م0129