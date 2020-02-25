عمّان 1 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بمقر السفارة اليوم دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.ونوه رئيس مجلس الأعيان الأردني بمستوى التفاهمات العالي بين قيادتي البلدين، وما تشهده من تنسيق وتعاون مستمرين يصبان في مصلحة البلدين الشقيقين، مشيدًا بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة تجاه الأردن.وثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في دعم القضايا العربية والإسلامية، وما تقدمه المملكة في حل العديد من الأزمات التي تواجهها الأردن.وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن من جانبه بعمق العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاضد التي من شأنها أن تزيد من أواصر المودة والتقارب بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.// انتهى //14:14ت م0130