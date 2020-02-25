بريدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غويت، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الفرنسي ومرافقيه, متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين .من جانبه أعرب السفير فرانسوا غويت عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم، مشيداً بما شاهده في منطقة القصيم من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.// انتهى //15:28ت م0193