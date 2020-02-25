جيزان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية اليوم ، دورة تدريبية بعنوان " قياس مخرجات التعلم", وذلك على مسرح الكلية.وهدفت الدورة لتنمية وتطوير قدرات ومهارات عضوات هيئة التدريس من خلال قياس مخرجات التعلم عبر برنامج الإكسيل واستخراج مجموعة من الاحصاءات والبيانات والرسومات البيانية التي يستطيع عضو هيئة التدريس انجازها عبر البرنامج ، وإبراز دور عضو هيئة التدريس وفاعليته في مجال القياس داخل البرنامج الأكاديمي، وكيفية تطويرها والاستفادة من نتائجها، والتعرف على التحديات التي تواجه الكليات في مجال القياس.// انتهى //15:28ت م0194